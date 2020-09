Lamberto Zauli, a JTV, presenta la stagione dell'Under 23. Il debutto è per domani sera contro la Pro Sesto (dove e quando vederla): "Sono positive. Negli ultimi 15 giorni la squadra si è ritrovata come gruppo ed ha voglia di ricominciare e di stupire. Poi chiaramente ci sarà il campo, l’imprevedibilità dell’inizio soprattutto dopo tutto quello che è successo. Siamo felici perché vogliamo essere protagonisti in questo campionato. L'atteggiamento? Mi piace che la squadra abbia voglia di giocare la partita e non subirla. Ci deve essere la voglia di essere anche singolarmente i migliori della partita, è lo stimolo che cerco di dare a ciascun giocatore. Il risultato sarà una conseguenza di tutto questo".