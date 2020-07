Uscita polemica dal campo per Paulo Dybala: sostituito nei minuti finali da Maurizio Sarri il 10 ha regalato un'occhiataccia alla propria panchina, dopo essere stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro la Lazio. L'argentino non sarebbe dovuto nemmeno partire dall'inizio, visto che il tecnico aveva schierato Higuain dal 1', prima di dovervi rinunciare a causa di un problema fisico del Pipita.