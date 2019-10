. Ha insistito in quei giorni finali di mercato quando il difensore centrale tedesco è finito nel mirino bianconero: Fabio Paratici ha dato a lungo la caccia a un rinforzo in quel reparto come opportunità, la mancata cessione di Daniele Rugani ha bloccato ogni discorso ma. Il giocatore avrebbe gradito, eccome; un discorso col Bayern Monaco c'è stato ma senza mai arrivare alla definizione o all'accordo totale, arenato come un'idea mai concretizzata.- In vista di gennaio,a meno di uscite non previste. Perché Daniele Rugani sta già trovando poco spazio, rientrerà nel giro di un paio di mesi anche Giorgio Chiellini; Boateng è un'ipotesi fredda per gennaio nonostante il gradimento del giocatore rimanga totale per la destinazione Juve e un'esperienza italiana in generale.vista fin qui in stagione: missione chiara, aspettando Chiellini. Con Boateng che è stato vicino... ma non troppo.