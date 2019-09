I Drughi hanno deciso di entrare in Curva Sud. Ecco il loro arrivo allo Stadium #JuveVerona pic.twitter.com/i5lzUhkh3U — calciomercato.com (@cmdotcom) September 21, 2019

e a Torino l'attenzione non è soltanto per la partita che attende la formazione di Maurizio Sarri, ma anche per quello che sarà l'atteggiamento degliPer effetto degli ultimi sviluppi dell'inchiesta Last Banner, portata avanti dalla Procura di Torino, gli ultras hanno già disertato la trasferta di Madrid in Champions League. In particolare, in Curva Sud è attesa oggi la presenza degli steward, che finora non erano mai apparsi in questo settore dello stadio.– E' iniziato all'esterno dell'Allianz Stadium l'afflusso dei primi tifosi della Juventus in vista della partita delle ore 18., da sempre in pessimi rapporti con gli ultras bianconeri e al centro delle cronache per tutta la settimana per gli insulti e gli ululati razzisti ai milanisti Donnarumma e Kessie, non sanzionati dal Giudice Sportivo.- Anche alcuni esponenti dei "Drughi" si stanno avvicinando alla zona che conduce agli ingressi per la Curva Sud. Questo significa che l'intenzione di uno dei gruppi storici del tifo organizzato è di assistere regolarmente alla partita., dopo aver intonato un coro di sostegno verso gli arrestati. A questo punto l'attenzione va a quello che sarà il loro comportamento prima e durante la partita.- Per il momento la situazione rimane estremamente tranquilla, con l'afflusso dei tifosi che procede senza intoppi e senza nulla da segnalare.