ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di domenica sera sul campo della Juventus:E’ cresciuto in modo incredibile. Tornando alla partita contro i viola, l'ha marcato molto bene Casale, senza che io gli abbia dato consigli. Siamo riusciti a contenerlo, gli abbiamo concesso solo qualcosa, e ci sta, per un attaccate del genere. IA nessuno dei due piaceva tirare indietro la gamba. Comunque ce le davamo in silenzio, quello che succedeva in allenamento restava tra noi. Poi io ero più amico con altri"."Era giovanissimo, veniva dalla Primavera e me lo ricordo: non si fermava mai. Per questo ogni tanto era un po’ irruente, aveva voglia di spaccare tutto. Ha fatto una crescita enorme in una stagione. Me lo aspettavo, proprio per la voglia che aveva di sfondare ma non credevo così in fretta. Venti gol in stagione non li fai per caso. Non ha paura di niente, entra sempre, fisicamente è forte e dunque devi prendere la distanza giusta per cercare l’anticipo o contrastarlo senza farlo girare perché se parte son dolori. È già a livello dei top centravanti europei? Non lo so, è il secondo anno. Diamogli un po’ di tempo. Le qualità le ha tutte e ha ancora grandi margini di miglioramento, dipende da lui.