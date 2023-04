: attento in avvio, fondamentale nel finale su Terracciano.sta trovando continuità e fiducia, c'è un Gatti prima e un Gatti dopo Friburgo. Quest'ultimo è finalmente uno da Juve.sono tutti suoi i duelli con Gaich, che gol però si divora nel finale.: un'uscita a vuoto ma non paga dazio, poteva sfruttare meglio una punizione dal limite ma la deviazione di Depaoli la stava per trasformare in gol.: gli manca il guizzo vincente sulla fascia destra (21' st: uno spezzone in vista dell'Inter, questa volta poteva bastare anche solo nello spezzone finale).questa volta stecca, vince il ballottaggio con Miretti ma finisce per commettere una serie di errori che gli costano il posto all'intervallo (1' stnessuna giocata eccezionale, ma porta maggiore freschezza e lucidità alla manovra bianconera): si carica la Juve sulle spalle, costruisce l'azione che porta al gol di Kean.gioca semplice e sbaglia quasi mai.: esegue il compitino, non sembra mai sicurissimo. Meglio a destra.svaria su tutto il fronte d'attacco fornendo sponde e linee di passaggio a tutti (15' stmezz'ora senza squilli).si batte e si sbatte, soffre e nemmeno poco. Poi però la risolve (15' stsu azione il gol continua a mancare da tanto, troppo tempo).All.: lascia fuori i big, pure quelli a disposizione. La Juve non incanta ma nemmeno soffre. E vince. Missione compiuta. Il finale di gara è di nuovo roba per Landucci.sul gol può poco o nulla.non è mai facile passare dalle sue parti.la Juve sfonda per vie centrali, la colpa non può che essere sua più di chiunque altro.si arrangia di mestiere (21' stspezzone per fare esperienza in una cornice prestigiosa)sta ritrovando la condizione, in avvio si rende pericoloso (dal 36' st: pronti, via, occasionissima. Trova un super Szczesny).non arretra di un centimetro, ma sembra a tratti troppo solo.al piccolo trotto, sa come si gioca (21' st: non sai mai cosa può fare, questa volta poco): in difficoltà quando viene puntato (21' stmeglio del compagno)dovrebbe agire tra le linee, finisce per inseguire.: lotta e si sacrifica, ma davanti non punge (dal 32' st: non punge).sovrastato da Bremer.All.non è questa sera che il Verona ha perso punti salvezza.