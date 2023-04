Torna la Serie A e torna in campo la Juventus. I bianconeri ospitano il Verona in un match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23. Si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 1 aprile, alle ore 20:45 ma con più di un pensiero anche alla semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Inter di martedì. Ecco perché Allegri vara il turnover e fa rifiatare Vlahovic e Di Maria, mentre Chiesa non è stato convocato. Per i veneti una gara proibitiva ma, vista la classifica, la truppa di Zaffaroni deve sfruttare tutte le opportunità per raccogliere punti.



La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro il Verona in campionato mantenendo la porta inviolata, i bianconeri non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi senza subire gol contro i gialloblù in Serie A. Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 10 novembre, la squadra di Allegri potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18, dopo aver vinto 13 delle ultime 14 sfide interne contro i gialloblù nel massimo campionato.



È un gran momento di forma per la Vecchia Signora: nelle ultime 20 giornate di Serie A, solo il Napoli (54) ha guadagnato più punti della Juventus (46, almeno otto in più di chi insegue in classifica). L’Hellas invece è la formazione che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa Serie A (5 in 13 match) ed è in una sequenza di cinque partite senza vittorie del Verona (2 pareggi, 3 sconfitte). La salvezza dista cinque punti.