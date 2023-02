Più Paul Pogba che Federico Chiesa. Questo emerge dall'allenamento aperto ai media della Juve in questa mattinata di sabato. Verso il derby di martedì sera all'Allianz Stadium, infatti, si segnala un Pogba già in gruppo per tutta la sessione tra coloro che hanno svolto le esercitazioni sul campo principale e poi la partitella. Segnale di come la convocazione si stia realmente avvicinando. Ancora lavoro personalizzato invece per Chiesa, che dopo il riscaldamento in gruppo ha accelerato sul campo secondario.



Il punto nel video del nostro inviato Nicola Balice.