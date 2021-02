Mercoledì 17 la Juventus volerà in Portogallo per affrontare il Porto per l'andata degli Ottavi di finale di Champions League e in questo momento, la squadra di ​Conceição è reduce da due pareggi consecutivi. Ieri il match di alta classifica contro il Braga è terminato con il risultato di 2 a 2, mentre giovedì scorso il Porto ha pareggiato 0 a 0 contro il Belenenses. I Dragoes si trovano al secondo posto in classifica, a 5 punti dallo Sporting capolista.