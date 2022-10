La Juventus corre ai ripari per cercare di raddrizzare una stagione storta. Dopo la netta sconfitta di sabato contro il Milan a San Siro, i dirigenti bianconeri hanno confermato la fiducia all'allenatore Allegri. Concordando sul fatto che la squadra debba essere rinforzata sul prossimo mercato invernale.



IL GRANDE OBIETTIVO - Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo classe 1995 è sotto contratto con la Lazio fino a giugno 2024, con un ingaggio da 3,2 milioni di euro netti all'anno. Il club biancoceleste, che chiedeva 100 milioni di euro per il suo cartellino, si è messo al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto. Ma l'agente del calciatore, Mateja Kezman ha fatto sapere che prima vuole aspettare il Mondiale in Qatar. Una vetrina importante anche in chiave mercato.



L'OFFERTA - Nel frattempo la Juve studia l'offerta giusta. Secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta dei bianconeri per gennaio sarà di almeno 50 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus per una valutazione totale da 60 milioni di euro. Basterà? La palla passa al presidente Lotito.