Mezzogiorno di fuoco.La giudice del tribunale di Torino, Nicoletta Aloj (affiancata dal collegio della seconda sezione civile) è chiamata a decidere sullaEscludendo gli altri cinque figli avuti dal secondo marito Serge de Pahlen: Maria, Anna, Sofia, Tatiana e Pietro.- Come si legge su Milano Finanza, in ballo c'è un patrimonio stimato in oltre 4,6 miliardi di euro. Secondo una perizia di 75 pagine datata 2 marzo 2022 e stilata dal commercialista milanese e docente allo Sda Bocconi, Fabrizio Redaelli (incaricato da Margherita) nel 2019 la catena Dicembre (controllata da John Elkann al 60% e da Lapo e Ginevra col 20% a testa) valevaA sua volta la Dicembre è azionista di maggioranza (col 38% delle quote) della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte da 28 miliardi di euro della famiglia Agnelli-Elkann di cui per statuto solo i discendenti del Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) possono essere soci. La Giovanni Agnelli Bv detiene il 52% delle quote di Exor, che è l'azionista di maggioranza di Stellantis, Ferrari, Juventus, gruppo Gedi con La Repubblica e La Stampa, The Economist, Cnh, Iveco, Louboutin e altre partecipazioni finanziarie.- Innanzitutto bisogna stabilire la(assistita dall'avvocato Dario Trevisan), difesi dagli avvocati Carlo Re e Eugenio Barcellona dello studio Pedersoli. Per la sentenza finale ci vorranno mesi: si parla della primavera 2023.