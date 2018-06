Diego Godin è l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare la difesa. Secondo Premium Sport, i bianconeri sono disposti a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro per liberarlo dall'Atletico Madrid e portarlo a Torino. Con Medhi Benatia e Daniele Rugani in partenza, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e scalda i motori per il colpo di mercato che porta a Godin.