La Juventus insiste per Nicolò Zaniolo: i bianconeri vogliono fare cassa con la cessione di de Ligt, poi andranno sul classe '99 della Roma. Intanto stanno lavorando per ottenere il sì del giocatore, col quale l'accordo è molto vicino: per il giocatore è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus.