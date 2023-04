Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Christian Vieri ha criticato la Juventus e in particolare la gestione degli attaccanti: "Chiesa corre corre e non tocca palla, è tutta fatica. Di Maria uguale, è lasciato solo. Così è difficilissimo far bene. A Milik non arriva palla, come fa a fare gol? Se sono Vlahovic e Chiesa chiedo di essere ceduto, per loro non va bene così, sono giovani".