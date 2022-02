Martedì 22 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League “Villarreal-Juventus”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.



Dall’ Estadio de la Cerámica di Vila-Real va in scena la super sfida tra gli spagnoli che nella scorsa stagione hanno vinto l’Europa League e i bianconeri guidati dalla coppia Dybala-Vlahovic. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.



A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancherà l’ampia sintesi dell’altro ottavo di finale in programma “Chelsea-Lille”.