Juventus e Villarreal si sono incontrate una sola volta, in un'amichevole disputata a Salerno nel 2009 in memoria di Andrea Fortunato. Per la cronaca, vinse 4-1 la squadra spagnola, con doppietta di Pires tra gli altri.



Sarà dunque la prima (doppia) sfida in gara ufficiale quella che vedrà la Juve contrapposta al submarino amarillo negli ottavi di finale di Champions League il 22 febbraio e il 16 marzo.