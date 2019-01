Ero a Gedda e sono uscito dallo stadio con rabbia, delusione e amarezza. La prestazione del Milan ha costretto la Juventus a giocare senza la consueta sicurezza e spavalderia, perché i Ragazzi di Gattuso hanno sempre chiuso ogni varco, colpendo una clamorosa traversa che avrebbe indirizzato il match su un binario inaspettato per gli avversari bianconeri.



“Ingiusta e Immeritata” ho definito la sconfitta sul mio canale youtube. Non amo parlare di arbitri, tantomeno attaccarli, ma perché il sig. Banti non sia andato a rivedere il “netto fallo da rigore”, citazione da Graziano Cesari, "l’enorme fallo da rigore” lo ha definito così l’ex arbitro Marelli, non appare comprensibile. o, meglio, alimenta i soliti sospetti, che avvolgono la vittorie della Juventus da anni, piaccia o no ai tifosi bianconeri.



Sarebbe stato sufficiente controllare sul video l’azione, magari confermare la decisione, se l’avesse ritenuto opportuno, ma mi sembra strano, e tante parole del dopo gara sarebbero state superflue. Ora il Milan deve concentrarsi sui potenziali quattro incontri di Coppa Italia e sulle diciannove partite di campionato. 23 impegni che devono regalare la esatta dimensione di un gruppo, guidato con mano ferma da Rino Gattuso, che mi tengo stretto, stretto, stretto. Il grande punto di riferimento non solo della squadra, ma anche del Club. Vengo alla questione più spinosa, cioè alle voci che si infittiscono circa dissidi e contrasti all’interno di una società descritta come la corte di Re di Francia ai tempi dei moschettieri del re. Mazzarino, Richelieu, Milady, il Re, la Regina, gli inglesi che tramano. Così non va bene, così non si va da nessuna parte. Se si tratti solo di illazioni esca a scoperto il Club, spieghi chiarisca, puntualizzi.



Anche sull’acquisto di Piatek, sembrano esserci due partiti. Uno tecnico capitanato da Leonardo, oggi sul banco degli accusati, anche per la gestione del caso Higuain, l’altro più finanziario, con Gazidis, che si mormora sia contrario all’investimento di 40 milioni di euro per il polacco. Come finirà ? Una cosa pare certa. Uno degli attaccanti più forti al mondo non può essere sostituito da Batshuay e attaccanti di questa levatura. Bassa!