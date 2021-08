Sarà Moise Kean il dopo-Ronaldo alla Juve. Una trattativa lampo, come quella di Ronaldo peraltro, ieri ha portato il classe 2000 a Torino, mentre la dirigenza bianconera si interrogava su come risolvere i problemi evidenziati nella sconfitta contro l'Empoli. L'attaccante della Nazionale è arrivato a Torino nella tarda serata e sta svolgendo in questo momento le visite mediche al J Medical.



Dopodiché sarà l'ora dell'idoneità sportiva e della firma del contratto che lo legherà di nuovo alla Juve fino al 2026.