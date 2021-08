. Il club bianconero ha messo sul mercato il nazionale americano e sta prendendo in esame alcune proposte arrivate dalla Premier League. Nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma del: gli Spurs, ceduto Sissoko al Watford, non vogliono fermarsi al colpodal Barcellona. L’resta in corsa con argomenti economici interessanti, leggermente più defilato l’di Rafa Benitez.- Dalla cessione di Weston McKennie, la Juventus intende ricavare circaper poi tentare l’assalto a un nuovo centrocampista di livello internazionale (si fanno i nomi di). Già nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità sostanziali, con Allegri che a parole aveva tolto dal mercato l’ex Schalke 04 per poi bocciarlo senza appello ieri sera nella sfida persa clamorosamente contro l’Empoli.