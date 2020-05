I giocatori della Juventus stanno piano piano ricominciando a farsi vedere alla Continassa, tra le prime sessioni di allenamenti individuali e le visite mediche, fondamentali per avere l'idoneità sportiva per la ripresa. Così, mentre sono stati accolti sia Leonardo Bonucci sia Giorgio Chiellini, e scongiurata la positività di Dybala - che si è allenato in mattinata -, oggi è stato il giorno di Gianluigi Buffon, che si è presentato al J Medical proprio per le visite mediche. Il portiere bianconero è in procinto di ufficializzare il rinnovo per una nuova stagione con la Juventus, ma ancor più è pronto per concludere questa.