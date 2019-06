In casa Juventus è il giorno di Luca Pellegrini. Prima giornata da bianconero per il terzino classe '99, arrivato nell'ambito dell'affare che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma per 25 milioni di euro: Pellegrini è stato valutato 15 milioni, con un conguaglio in favore della Juve di altri 10 milioni di euro. Oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.



9.20 - Luca Pellegrini è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche: il video dall'inviato Lorenzo Bettoni.