Eccolo, un altrodella. E no, questa volta non è arrivato contro una squadra di bassa classifica di Serie A. È arrivato in casa del, nella gara più importante del periodo, fondamentale per conquistare gli ottavi di finale didopo il mezzo passo falso dell'andata. Niente male, insomma. Che cosa significa tutto ciò? Significa che se allo Stadio della Beaujoire i bianconeri non hanno rischiato praticamente nulla è stato merito anche e soprattutto di una, puntuale nelle chiusure e pronta a fermare le incursioni degli avversari sul nascere.Wojciechnon è stato praticamente mai impegnato. Lo sono stati, invece, i tre brasiliani, Gleison, che hanno potuto gestire la partita in tranquillità grazie alla doppietta di Angelnei primi 20 minuti, dimostrando comunque - ancora una volta - di funzionare alla grande insieme, come unache ha ormai trovato il proprio equilibrio perfetto ed è quindi in grado di affrontare serenamente ogni situazione.