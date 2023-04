Lo Sporting di Lisbona non perde più, anzi sa praticamente solo vincere in Portogallo. Nella 27esima giornata della prima divisione lusitana, i prossimi rivali in Europa League della Juventus hanno vinto 4-3 in trasferta al termine di un match ricco di emozioni contro il Casa Pia. Vantaggio immediato con Trincao, che poi fa doppietta dopo il pareggio degli avversari. Gara che vive di rincorse, ci pensa Gonçalves a firmare il terzo vantaggio prima che la partita si porti di nuovo in pari, 3-3. In superiorità numerica nel finale, i biancoverdi passano definitivamente con la tripletta di un super Trincao, osservato speciale in vista di giovedì, quando proverà a gonfiare la rete dello Stadium.



CHE FILOTTO - Otto sono le vittorie nelle ultime 9 di campionato, con un solo pareggio il 5 aprile in casa del Gil Vicente. 5 sono i punti di distanza dal Braga terzo e momentaneamente qualificato ai preliminari di Champions League. Lo Sporting non perde dal 12 febbraio, quando a superare gli uomini di Amorim è stato il Porto.