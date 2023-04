Che sia unlo si vede in campo. L’attaccante dellaè avulso dal gioco della sua squadra eLa conferma però della crisi del serbo è arrivata dopo la sconfitta in casa della. Un’altra prestazione da dimenticare per Dusan, anche infortunatosi, che lo ha spinto a- Spesso impegnato con post, storie e messaggi per i suoi followers,Le ragioni dietro questa scelta sono ancora ignote, né si sa se si tratti di una decisione momentanea o definitiva. Sta di fatto chee sottrarsi ai suoi quasi 2 milioni di seguaci.- Quello che attenderà la Juve è un tour de force nei prossimi giorni. Oltre alle vicende extra calcistiche, con la fatidica data delche incombe (giorno in cui si saprà se il -15 in classifica resterà tale o meno), i bianconeri saranno impegnati incon il doppio confronto con loe dovranno risalire la china inResta però da vedere se potranno farlo ancora con Vlahovic protagonista. Il serbo infatti si ènel corso del primo tempo della sfida contro la Lazio ed è uscito al minuto 63 dopo aver involontariamente appoggiato il proprio piede sopra quello di Cataldi auto-provocandosi una. Forse è anche per questo, oltre alle tante critiche piovutegli dai tifosi bianconeri, che Vlahovic ha detto stop a Instagram. Per tornare il bomber che aveva fatto innamorare il calcio italiano, serve magari un reset totale.