Il professor Ascierto è un oncologo italiano di fama mondiale da cui sono partiti la sperimentazione e l’impiego su larga scala del Tocilizumab, un farmaco biologico contro l’artrite reumatoide, che potrebbero avere effetti significativi nella cura del Covid 19. Qualche giorno fa, alcuni dei suoi più giovani collaboratori, gli hanno fatto uno scherzo: hanno tolto dal muro, nascondendolo sotto un divano, la maglia incorniciata di Cristiano Ronaldo con tanto di autografo. Dopo una decina di minuti dal rientro nello studio del professore, hanno bussato per vedere “l’effetto che fa”. E una volta dentro, sono restati a bocca aperta.. Sembra che Ascierto abbia detto che quella maglia la teneva riposta in un cassetto chiuso a chiave e la tirava fuori in casi estremi. Insomma, Dybala come talismano.