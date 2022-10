Continuano le brutte notizie in casa Juve. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, i bianconeri sono in ansia per le condizioni di Dusan Vlahovic. Nella gara di ieri col Benfica l'attaccante serbo ha avuto un fastidio agli adduttori, che gli è rimasto anche dopo il rientro in Italia. Tra oggi e domani sono previsti degli esami per capire le condizioni del giocatore ed escludere eventuali infortuni.



IL CAMBIO - Nella serataccia del Da Luz, Vlahovic è stato sostituito a venti minuti dalla fine da Soulé. La speranza è quella di essersi fermato in tempo senza forzare, riducendo così al minimo i tempi di recupero.