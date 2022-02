IL TABELLINO:

. La prima occasione, quella della palla-gol di inizio gara: assist per Zakaria messo davanti a Vicario che ha fatto una prodezza deviando in angolo il tiro dello svizzero. La seconda, quella dell’1-0: uscita dalla linea d’attacco, tocco e apertura a sinistra per Pellegrini, poi Rabiot, cross pennellato sulla testa di Kean, con Luperto fuori tempo e gol. La terza, quella del 2-1: Cuadrado lo ha finalmente trovato in piena area con la difesa empolese sconnessa, Asllani si è fatto risucchiare dal pallone e lo ha lasciato libero, un tocco, via mezza difesa, un altro tocco, via l’altro pezzo della difesa, sinistro e gol. La quarta: Allegri aveva tolto Kean e inserito Morata che ha aperto la strada al serbo con una palla non perfetta, una palla che il serbo ha controllato rallentando la sua corsa al limite dell’area per poi battere di nuovo Vicario con un pallonetto. Ma non basta: ultimo pallone della gara, la difesa bianconera in affanno, lui l’ha agganciato davanti alla sua panchina, l’ha tenuto contro tre azzurri e ha preso la punizione.- Dal Castellani, la squadra di Allegri è uscita con tre punti, con la conferma del suo fenomeno, col tredicesimo risultato utile (superata la serie di Pirlo) e con unaSul piano del gioco nessun miglioramento, ma a questo punto della stagione conta poco. Conta solo mettere Vlahovic nelle condizioni migliori per far gol. Stavolta la Juve (con Cuadrado e Morata) gli ha dato due palloni veri e lui li ha messi in rete.- La Juventus è partita meglio, un errore del giovane Asllani (non sarà l’unico e non sarà quello peggiore) ha dato il via alla prima occasione bianconera. Dopo un quarto d’ora, col centrocampo in difficoltà (ma non è una novità), la Juventus ha lasciato l’iniziativa all’Empoli che si è avvicinata al gol col vispo Zurkowski su cross di Bajrami. Un minuto prima, restava un belNello sviluppo della manovra, la squadra di Andreazzoli si faceva preferire a quella di Allegri, ma anche in questo caso nessuna sorpresa.- I bianconeri sono passati alla seconda azione di buon livello, rifinita dal primo spunto di Rabiot, fino a quel momento ai margini del gioco così come Arthur su cui Andreazzoli aveva schierato a turno Di Francesco e Bajrami. Le modalità erano diverse, ma come era capitato a Vila-Real, anche qui a Empoli la Juve ha preso un gol da polli. Su calcio d’angolo si è accesa una mischia in area piccola, la palla è rimasta in quella palude di polpacci, Bonucci e soprattutto Danilo erano messi male e- Un minuto prima,. L’inserimento dell’ex Sassuolo ha liberato Arthur che nel finale del primo tempo ha fatto la prima cosa giusta della sua partita, ha. Il resto della squadra però continuava a stentare. Sul 3-1 la Juve si è abbassata di nuovo, mentre Andreazzoli ha fatto dei cambi giusti mettendo Parisi e La Mantia. Su una punizione laterale calciata da Bajrami, Bonucci ha colpito la traversa della sua porta, l’azione è proseguita, la palla è tornata aMancava un quarto d’ora alla fine, la Juve sembrava in riserva di energie e si è solo difesa, in certi momenti anche con un po’ di affanno; l’Empoli ci ha provato ancora, però senza portare altri pericoli. OraEmpoli-Juventus 2-3 (primo tempo 1-2)Marcatori: 32’ pt Kean (J), 40’ pt Zurkowski (E), 47’ pt e 21’ st Vlahovic (J), 31’ st La Mantia (E).Assist: 32’ pt Rabiot (J), 47’ st’ Cuadrado (J), 21’ st Morata (J).Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (39’ st Henderson), Ismajli, Luperto, Cacace (25’ st Parisi); Bandinelli (25’ st Benassi) , Asllani, Zurkowski; Bajrami (39’ st Verre), Di Francesco (25’ st La Mantia); Pinamonti. All. Andreazzoli.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Zakaria (36’ pt Locatelli), Rabiot; Vlahovic, Kean (17’ st Morata). All. Allegri.Arbitro: Maresca di Napoli.Ammoniti: Ismajli (E), Parisi (E).