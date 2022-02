L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nella gara vinta contro l'Empoli, ha parlato a Dazn:



"Veniamo da due pareggi, era importantissimo vincere oggi, siamo contenti, testa alla prossima partita. Un singolo non viene mai fuori senza la squadra, se stiamo compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abituato a questa pressione, ma con la testa giusta, con la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. Tutti mi stanno aiutando. Scudetto? Andiamo partita per partita. Con la Fiorentina? Non so cosa dire, sensazioni mischiate. Andiamo lì e giochiamo a calcio. Li ringrazio per tutto, Firenze sarà sempre parte di me".