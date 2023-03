Intervenuto ai microfoni di Sky, l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic ha parlato del suo ritorno al gol:



"L'esultanza del gruppo le ha fatto piacere? Sicuramente, io li ringrazio sempre tutti perché siamo una squadra unita. Abbiamo passato tante cose, li ringrazio tanto e mi ha fatto piacere vedere questa cosa, ora devo aiutare ancora di più".



VALORE DEL GOL - "Tanto, ogni gol dà fiducia. Ma la cosa più importante era vincere, passare il turno, queste sono le cose importanti. Abbiamo sofferto un po' ma alla fine abbiamo vinto e queste sono le caratteristiche delle grandi squadre. Dobbiamo lavorare con determinazione. Ora andiamo avanti gara dopo gara ma abbiamo i nostri obiettivi".



CRITICHE - "Ho cercato di tenermi fuori, di non leggere niente. Sono le situazioni, è così, quando segni va tutto bene e quando non lo fai non va niente. E' sempre così, io però cerco di non leggere niente e dare importanza solo al lavoro e all'essere umile".