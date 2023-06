Seduta mattutina di allenamento per la Juventus, che a Udine deve vincere per provare a credere ancora alla qualificazione in Europa League, UEFA permettendo. Indicazioni importanti dal campo: Gleison Bremer e Dusan Vlahovic hanno continuato a lavorare a parte con una seduta personalizzata, si allontana la possibilità di vederli contro l'Udinese, anche solo per una convocazione.