: una cifra che può oscillare tra i 70 e i 100 milioni. Che magari potrebbe essere ripescata sul mercato in uscita, con un giocatore che da mesi e sempre di più sembra ormai essere individuato come il sacrificio necessario: Dusan Vlahovic. Proprio quel giocatore che era arrivato a metà strada tra gli addii di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, proprio quel giocatore su cui la Juve pensava di costruire l'attacco del presente e del futuro. Ma che ora può partire: c'è il Bayern che fa sul serio, non è il solo club.