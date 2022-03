Con il gol segnato contro la Salernitana, Dusan Vlahovic (48 reti in 105 presenze) - secondo quanto riporta Opta - ha raggiunto Adem Ljajic (48 reti in 225 presenze) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A, dietro solo a Dejan Stankovic (51 gol in 368 presenze).