È il centravanti serbo ad aver già tolto le castagne dal fuoco a Max Allegri, quattro gol in cinque partite sono tutt'altro che pochi e considerando la difficoltà bianconera a trovare la via della rete sono stati anche di vitale importanza. Ma va anche detto che Vlahovic, quei gol, li ha segnati mettendosi in proprio: eccezion fatta per il 3-0 al Sassuolo su assist di Angel Di Maria (dopo palla regalata dai rivali) si registrano un rigore e due capolavori su calcio di punizione. Ecco, tra i meriti di Vlahovic c'è anche quello di aver spezzato l'incantesimo bianconero in questa specialità, erano più di due anni che la Juve non segnava su punizione e Dusan ne ha segnate addirittura due in tre giorni tra Roma e Spezia., su azione sono appena tre nelle prime cinque partite stagionali.il record negativo resta quello della partita con la Sampdoria (9 in tutto, compreso il calcio d'inizio e due intercetti su corner avversari).Una soluzione che va individuata, perché (anche) dalla vena realizzativa di Vlahovic passeranno i successi della Juve.Perché Vlahovic c'è, dà tutto, è uno vero. Ma è sempre e comunque troppo solo. Sembra sempre e comunque abbandonato un po' a se stesso.