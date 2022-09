Questo pomeriggio il presidente della, a distanza di poco più di un anno dall’ultima volta, è tornato a parlare pubblicamente in conferenza stampa. Queste le sue parole dal Franchi:"So che qualcuno si è arrabbiato perché l'ultima volta sono state mandate le domande... Ma qualcuno ha detto ai presenti che non si possono fare certe domande? No. Vorrei in primis ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati vicini, la forza della nostra società è essere un gruppo unito e di stare sempre insieme. Inizio dalla mia salute, ho passato tanti mali e non lo auguro a nessuno ciò che ho vissuto, ma dal 12 agosto sono a Firenze. Sono riuscito a rimandare la partenza per l'America dopo aver parlato coi miei dottori: e credo che resterò qui un altro mese. Ora passiamo alle domande".Ha iniziato parlando del suo: "Cominciamo dai numeri. Quanti soldi ha messo Rocco negli ultimi tre anni? Leggo cose che non sono vere, esattamente sono 387 milioni includendo la fine del Viola Park. Il problema negli ultimi 6-7 mesi è che l'euro è andato kaputt. Io ho portato dollari dall'America, convertendoli quando l'euro era alto. Questo vuol dire che di 387 milioni, in dollari praticamente sono stati portati oltre 440 milioni. Qualcuno sa dirmi se in Italia c’è qualche americano che ha investito, come me, 400 milioni di soldi suoi? Nonostante tutto devo continuare a ricevere critiche continuo: io, l'allenatore senza dimenticare i giocatori. Perché così sapete fare a Firenze, parlare troppo e fare poco. Questo fa male a tutta la nostra società. La nostra squadra deve essere aiutata, le critiche a Italiano non mi sono piaciute e spero finiranno".Interrogato sulla permanenza di Kouame, Commisso ha parlato anche dell’intreccio tra Torreira ed Amrabat: “Non è che è stata una mia decisione, infatti mi confido quotidianamente con Joe e Pradè: posso dirvi di aver mandato il messaggio che per quanto mi riguardava Kouame non doveva andare via. La stessa cosa che feci con Amrabat in passato per salvarlo. Poi vorrei parlare tornare a parlare anche di Torreira, qui neanche un giorno ci avete lasciato per fare l'alleluia post-Europa ed è scoppiato un gran casino per colpa del procuratore di Torreira. Come vi ho detto in un certo senso io ho salvato Amrabat e adesso tutti parlano bene di lui. Ma se Torreira fosse rimasto, forse Amrabat non avrebbe il valore di oggi. Non ci avete dato neanche la possibilità di gioiere del raggiungimento del traguardo europeo che siete tutti stati ad ascoltare il procuratore di Torreira e quanto amore avesse quest'ultimo a Firenze. Se ne è andato in Turchia a 5 milioni, avessi ascoltato voi ne dovevo spendere 15 più le commissioni. Torreira non mi manca, oggi Amrabat ha un valore più alto rispetto a quello che avrebbe se non giocasse"Ha poi continuato: "Perché qui nessuno ha mai detto qualcosa su quella vigliaccata che è stato scritta su me e Joe, sul fatto che siamo stati chiamati "mafiosi"? Questa, di tutte le cose successe a Firenze, è una di quelle che ricorderò per sempre. Ora nelle ultime settimane ci sono stati problemi con Spalletti, con i cori sugli ebrei. Ho letto più di cinquecento articoli al giorno su queste cose. Però quando qualcuno chiama "mafioso" il presidente della Fiorentina, tutti zitti.. Di esser tornati in Europa siamo ovviamente tutti contenti, non dovevamo fare un mese di polemiche su Torreira ma celebrare. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell'anno passato ma c'è da tener conto di tutta la situazione: anche le altre squadre si sono rinforzate".Commisso ha poi speso parole a riguardo del: "L'architetto ha preso i soldi ma il progetto non sta andando avanti come dovrebbe. Poi ho salvato Nigro, la società che si occupa dei lavori, perché se non avessi messo tanti soldi extra non avrebbe potuto continuare i lavori. Senza contare che la villa centrale, dove dovrebbe stare la sede della società, che si è allagata dopo il diluvio di qualche giorno fa. Negli ultimi giorni poi abbiamo un altro problema: non sono pronti a darmi le infrastrutture come concordato in precedenza, e sono convinto che prima di marzo i lavori non potranno essere conclusi, credo che sposteremo tutte le squadre lì verso maggio, quando il campionato finisce.Questa mattina ho avuto con il sindaco Nardella, ma non solo per il Franchi. I lavori per la tramvia per altri due anni non saranno fatti, mi hanno però promesso che i parcheggi saranno finiti per maggio-giugno. Questi però sono problemi e responsabilità del sindaco di Bagno a Ripoli Casini e Nardella, non miei. Quest'ultimo ha un bellissimo ufficio, ma se apre la finestra vede che c'è una gru lì da vent'anni. Mediacom, la mia azienda, ha realizzato lo spazio principale in 22 mesi, con due inverni di mezzo, la neve. Si lavorava, fast, mentre in Italia c'è la burocrazia. Mi scuserete, ma io ho messo i soldi e se li sono presi Comune, architetto e costruttore, tutti incrementati oltre al cambio euro-dollaro fino a circa 115 milioni. Tra una settimana e mezzo vedrò Arup, la società vincitrice del bando per il restyling del Franchi, e dovremo capire se ci saranno o no problemi per fare giocare lì la Fiorentina nel mentre. Per questi lavori però il comune ha preso tanti soldi dallo Stato, e per questo sono convinto che i tempi debbano essere rispettati e tutto dovrebbe essere entro il 2026. Vediamo se qualcosa cambia, io però non metto un centesimo se non ho controllo dello stadio: vorrebbe dire che comando io lì dentro e non il Comune. Un po' come fatto per la concessione di 99 anni alla Juventus, o a Bergamo e Udine, altrimenti possono scordarsi i miei soldi".Ha affrontato il tema degli: “Sinceramente non so cosa succederà durante la stagione. Le donne hanno vinto la prima partita, è partita bene anche la Primavera e anche l’inizio della Prima squadra non è stato dei peggiori. Se guardo tutta la Fiorentina mi posso ritenere soddisfatto di questo inizio di stagione. Come ripeto da tanto serve tempo, nonostante negli ultimi tre anni la nostra Primavera ha vinto 3 Coppa Italia e la Supercoppa. Non posso promettere niente sul futuro, l'unica promessa certa che ho fatto è che la Fiorentina con me non fallirà".Il presidente gigliato è tornato anche sullae sui: “Non so cosa si potrebbe fare in queste situazioni. Io mi sono sempre schierato contro questo tipo di cose, sul razzismo: dai cori contro Dalbert e Boateng, a quelli contro altri giocatori. E anche il razzismo italiano verso le persone meridionali, non è per niente da sottovalutare. Allo stesso tempo sono convinto che anche i nostri tifosi devono essere rispettati, quello che ha fatto Spalletti non è accettabile. Non ho visto le immagini dell’accaduto, ma so che i nostri tifosi devono essere rispettati; anche a loro voglio però dire che ogni volta che succedono queste cose io pago una multa salata. Questa cosa non mi piace affatto. Dovremmo essere migliori in questo. Io quando guardo le partite non parlo e soffro molto dentro. I fiorentini non meritano di essere visti come razzisti".Commisso ha poi parlato di obiettivi personali, tornando anche a spendere parole per la: "Il mio sogno personale è quello di vincere ogni anno il campionato, ma non è un obiettivo raggiungibile concretamente. Vi ho sempre detto di guardare quanti sono i ricavi,Senza dimenticare la presenza del Fair Play Finanziario. Ma vorrei tornare a parlare di Vlahovic. Che per me è stata. Stamani ho visto tutti i nomi dei giocatori che si sono svincolati, hanno portato zero euro nelle casse delle loro società. Rocco invece ha venduto. La verità è che se non vendevamo Vlahovic eravamo rovinati a livello economico. E’ stata una grandissima operazione, ci ha fatti andare in Europa senza avere problemi con il fair play finanziario. In questa stagione probabilmente porteremo oltre 200 milioni di ricavi, facendo cosi saremo ok per due anni. Ci sono poche società che hanno zero debiti. Forse sapete che Inter, Milan, Juventus e Roma sono state tutte penalizzate, mentre la Fiorentina e Rocco no. I giocatori sono comprati per essere un giorno venduti, è questo il nuovo sistema.Secodo i dati ci hanno messo quasi 10 anni. Per non parlare di un altro dato: ho letto che ogni squadra ha diminuito il proprio monte ingaggi. L'unica ad incrementarlo è stata la Fiorentina".In corso di AGGIORNAMENTO