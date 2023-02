L'attaccante della Juve Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"L'importante è che abbiamo vinto la partita, ci mancava da tre gare. Per un attaccante conta segnare, viviamo per questo e ringrazio Di Maria che mi ha lasciato battere quel rigore. Allegri? Sa quello che possiamo fare, non vuole che ci rilassiamo perché in altre circostanze non ce lo potremmo permettere. Ci aiuta a crescere. 115 giorni dopo è dura, mi ci vorrà ancora del tempo per tornare al top ma ci sto lavorando. Classifica? Alla Juve conta solo vincere, ci concentreremo su questo".