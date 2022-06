In copertina sul magazine Icon, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha rilasciato alla testata un'intervista della quale è disponibile un'anticipazione:



"Cosa provo quando faccio gol? Mi sento al settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo. Mi dedico al calcio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. E quando vado a casa cosa faccio? Guardo partite di calcio! Le guardo per divertirmi, per rilassarmi, ma anche per imparare e migliorare. Noto delle cose, le analizzo e penso: 'Io avrei potuto fare questo o quello".