L'infortunio di Dusan Vlahovic accusato nel corso della sfida contro il Benfica potrebbe essere più serio del previsto. Secondo qunato riportato da Sportmediaset oltre alla partita contro il Lecce l'attaccante serbo è a rischio anche per quella di Champions League contro il PSG e perfino per quella contro l'Inter di campionato in programma nel weekend successivo.