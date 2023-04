Vlahovic sì, Vlahovic no, Vlahovic forse. Sono le condizioni della sua caviglia destra a tenere banco nell'allenamento di rifinitura pre Juventus-Sporting Lisbona. Ed è la presenza del centravanti serbo, almeno nel quarto d'ora iniziale aperto ai media, a rappresentare la buona notizia del mercoledì in attesa di capire come e se verrà utilizzato da Max Allegri in Europa League. Regolarmente in gruppo anche Mattia De Sciglio, poi proprio il terzino insieme ad Alex Sandro e allo stesso Vlahovic ha gestito un riscaldamento col pallone diverso dal resto dei compagni. In gruppo anche Leonardo Bonucci e soprattutto Paul Pogba, insieme al resto dei compagni già dalla scorsa settimana e finalmente da poter ritenere disponibile. E Leandro Paredes? Anche lui, regolarmente in campo.