Dusan Vlahovic non segna in campionato da più di due mesi e la Juve sta valutando il da farsi in futuro per il suo attaccante. Secondo Tuttosport, malgrado le difficoltà di quest'anno, non gli mancano certo gli estimatori. Sono soprattutto Real Madrid e Arsenal a seguirlo e in estate potrebbero presentare un'offerta.