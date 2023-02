L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby contro il Torino: "Quest'anno speriamo di fare bene tutti e di portare a casa la vittoria, che è la cosa più importante. Sicuramente la gente vuole tanto da me, mi fa piacere e devo lavorare ancora più forte. Con l'aiuto dei compagni e del mister, speriamo di ottenere risultati per la squadra: i singoli vengono dopo. Derby deciso da un mio gol come all'andata? L'importante è vincere, non chi lo decide".