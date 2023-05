Con il razzismo non c'è comfort zone. — JuventusFC (@juventusfc) May 7, 2023

è esploso ancora una volta, violento contro i violenti, o meglioche nel corso della sfida Atalanta-Juventus di oggi e vinta per 2-0 dai bianconeri con un suo gol, lo hanno bersagliato con cori a tutto volume che lo apostrofavano come uno zingaro. Prima la sospensione dell'arbitro per 1 minuto della gara, poi l'esultanza rabbiosa con tanto di cartellino giallo in risposta all'ennesimo episodio dopo il gol e quindi le frasi post partita diche minimizzavano il fatto.La Juventus non c'è stata e ancora una volta, così come già successo contro i propri tifosi nel caso Lukaku di Coppa Italia ha ricordato al mondo che non ci sono scusanti.lo dice Danilo nel vodcast "Sulla Razza" realizzato dai canali bianconeri e che la Juventus attraverso i propri canali social ha voluto ricondividere rispondendo ancora una volta ai razzisti negli stadi:Ecco il post e l'estratto con le parole di Danilo.