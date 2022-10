L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è stato premiato al Gran Galà del Calcio come uno dei migliori della stagione 2021-22:



"Vorrei tanto ringraziare i miei colleghi che mi hanno votato. Sicuramente me lo aspettavo, sto lavorando per questo. Ho fatto solo il mio lavoro, è normale. Le punizioni? Se parliamo di chi le ha tirate prima di me alla Juve parliamo di grandissimi campioni, non mi paragonerei a loro. Però mi sto allenando e spero di fare tanti altri gol non solo su punizione ma in generale"