Juve, Vlahovic: 'Ora altri gol, felice per Chiesa. Inter? Abbiamo un nostro obiettivo'

Redazione CM

Dusan Vlahovic decisivo nella vittoria della Juventus sul Sassuolo, doppietta per l'attaccante serbo prima con un mancino a giro da fuori area, poi con una punizione che si insacca sotto la traversa. Al termine della gara dello Stadium, il 9 bianconero è intervenuto a Dazn: "Non so dirti se è il nostro momento o no, noi prepariamo partita per partita e di dare il massimo sempre. Siamo contenti di aver vinto, ma dobbiamo essere presenti con la testa e restare compatti. E' una bellissima sensazione e penso che questa cosa è cosi dall'inizio e non è mai cambiata. Contento di aver fatto gol su punizione, oggi è andata bene ma spero di farne molti altri".



TIFOSI - "Ringrazio sempre i tifosi, sono sempre presenti e sono molto importanti per noi. Spero di vederli sempre così numerosi, sono la nostra forza e posso solo ringraziarli".



CHIESA E YILDIZ - "Sono contento per Fede, ha segnato e se lo merita. Gli voglio molto bene, siamo tanto amici e credo che questo gol gli servirà. Per noi non è importante chi segna, basta vincere. Yildiz è giovane e molto molto forte, per me è indifferente, io mi metto a disposizione della squadra e siamo molto contenti così".



INTER - "Scelta della Lega quella di giocare sempre dopo di loro, noi abbiamo un nostro obiettivo e alla fine vedremo dove arriveremo".