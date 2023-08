Non è stata una prova malvagia, quella di Dusan Vlahovic nell'amichevole giocata dalla Juventus contro l'Atalanta: uno 0-0 non noioso che ha visto il serbo cercare con insistenza la via della rete, assistito ora da Chiesa, ora da Weah, ora da un sempre propositivo Cambiaso. Niente rete, ma una bella dimostrazione d'affetto anche da parte del pubblico bianconero, che da giorni si è schierato a suo favore nell'economia del possibile scambio col Chelsea che vedrebbe Lukaku a Torino.



LO STOP PERSISTE - Eppure a metà settimana da Londra è arrivato uno stop alle trattative: troppo ampia la distanza nelle valutazioni. E questo nonostante l'infortunio di Nkunku, che spingerebbe i Blues a cercare con urgenza un altro giocatore offensivo. Niente da fare, Allegri dovrà pazientare ancora. Ad ogni modo, il tecnico si è dichiarato soddisfatto del suo attuale numero 9, spiegando come non è lui ad occuparsi del mercato, ma che si adeguerà se arriverà un'offerta irrinunciabile.



ARRIVA O NON ARRIVA? - No, per ora non arriva. Il Paris Saint-Germain, tutto preso dal caso Mbappé-Neymar-Verratti, ha virato su Gonçalo Ramos, il Bayern Monaco ha appena preso Harry Kane, rimarrebbe appunto il Chelsea che però non si sta dimostrando un cliente facile. La Juventus vorrebbe incassare 30 milioni più 5 di bonus come conguaglio, il Chelsea è fermo a 20 e c'è sempre il nodo commissioni che sta rallentando ogni discorso. Insomma, la fantomatica offerta irrinunciabile per Vlahovic potrebbe anche essere destinata a rimanere nei pensieri della dirigenza juventina.