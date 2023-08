Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla così a Sky dopo lo 0-0 in amichevole contro l'Atalanta:



"È stato un buon allenamento contro una squadra forte, abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni che dovevano sfruttare meglio. Dobbiamo continuare a lavorare bene e con tranquillità. Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti, per fare questo serve che tutti siano disponibili. Chiesa e Vlahovic sono stati molto ordinati in fase difensiva, le punte sono l'ago della bilancia. Stiamo lavorando, siamo solamente all'inizio. Ora domenica ci sono in palio i tre punti e saranno partite diverse".



SENZA COPPE - "Anche io dovrò riabituarmi perché sono 13-14 anni che non faccio una sola partita alla settimana, se sarà un vantaggio o meno lo vedremo poi, bisogna fare un passetto alla volta".



CANTIERE - "Sono contento dei giocatori che ho, difficilmente arriveranno giocatori nuovi. Ci sono dei giocatori che cresceranno molto e che ci daranno una mano".



CHIESA - "L'ho visto con una gamba diversa, ho visto bene anche Yildiz. C'è un buono spirito".



STAGIONE - "Io credo che inizieremo con questo gruppo, perché siamo coperti in tutti i puoi, poi la società continuerà a fare il suo lavoro come sempre. Domenica inizia la stagione, c'è pressione e bisogna farsi trovare pronti".