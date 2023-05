Dusan Vlahovic è ancora in dubbio per Juventus-Milan, in programma domenica sera (calcio d'inizio 20.45) all'Allianz Stadium. Nei giorni scorsi l'attaccante serbo ha accusato un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra che lo ha costretto a lavorare a parte nell'allenamento di ieri, tuttavia la seduta odierna ha dato segnali incoraggianti: come riferito da Sky Sport migliorano le condizioni dell'ex Fiorentina, che oggi è tornato a lavorare con il gruppo.



PROVINO DECISIVO - Non è ancora scontato però il recupero in vista del Milan. Solo domani, alla vigilia della sfida, Vlahovic sosterrà un provino che dirà a Massimiliano Allegri se il suo 9 sarà o meno a disposizione per la penultima giornata di Serie A. Qualora non dovesse farcela, la Juve ha alternative: toccherà a uno tra Arkadiusz Milik e Moise Kean guidare l'attacco bianconero.