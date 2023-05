, un infortunio e pochi gol. Il 2023 di Dusansi sta rivelando un, un rendimento deludente, che nessuno si sarebbe potuto immaginare un anno e mezzo fa, quando lapagòper acquistare l'attaccante serbo dalla Fiorentina. Un momento no, che sta mettendo tanti punti di domanda anche sul futuro del classe 2000, arrivato a Torino come simbolo di un progetto nuovo, giovane, che doveva partire. E che inveceDifficile, a oggi, prevedere quello che succederà in estate. Troppe le situazioni ancora aperte, sia a livello giudiziario per la società bianconera, che per l'attaccante. Ma sullo sfondo qualcuno già si sta muovendo., già da quando giocava a Firenze, conche avevano avuto dei sondaggi con l'entourage del giocatore. A oggi, soprattutto i Gunners, restano sullo sfondo, pronti a intervenire in caso di aperture e segnali. Nella testa di Dusan, l'idea di giocare, un giorno, nel miglior campionato del mondo c'era e c'è ancora oggi. Per la Juve, però, al momento non ci sono le condizioni per una cessione:. Tanto dipenderà dalla volontà del centravanti e del suo entourage, che per ora sono concentrati sul campo e sul recuperare la condizione migliore:. Così come aiuterebbe la Juve a valorizzare al massimo uno degli investimenti più importanti degli ultimi anni.