Subito protagonista nel WSG Tirol, l'attaccante di proprietà della Juventus e in prestito in Austria Giacomo Vrioni ha raccontato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo: "Una volta mi ha preso da parte dicendomi una frase molto bella, che conservo nel cuore come un segreto. Non lo racconterò mai a nessuno quello che mi ha detto, nemmeno ai miei amici più stretti" ha detto l'attaccante a Tuttosport.