Non può niente sulla rete del vantaggio delle padrone di casa, poi fa buona guardia.Partita equilibrataTorna a Trieste dove è nata, riceve la maglia della squadra locale per mano dell'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese. Forse all'inizio un po' di emozione c'è, ma dopo il vantaggio del Tavagnacco non ci sono più sbavature.Fuori tempo sul gol del Tavagnacco, una come lei non è abituata.Unica ammonita della partita, ma è sempre nel posto giusto al momento giustoPochissime sbavature. Grande qualità, solita qualità. Assist per il 5-1.