ha parlato a Juventus Tv: “Siamo molto contente della vittoria contro la Florentia, perché sapevamo che non sarebbe stata facile, l’anno scorso abbiamo perso dei punti sul loro campo, sono molto forti, però per noi quei tre punti erano fondamentali e l’abbiamo portata a casa meritatamente”.- “Il gol è stato sfortunato perchè il primo tempo meritavamo di chiuderlo in vantaggio. Prendere il gol prima di rientrare negli spogliatoi non è mai bellissimo, però sapevamo che potevamo benissimo farcela, ci siamo caricate nello spogliatoio. L’abbraccio a Girelli è la felicità in quel gol, siamo riuscite a ribaltare il risultato”- “Cosa significa? Significa tanto, significa tanto lavoro. Perché noi sappiamo quanto lavoriamo tutta la settimana, questo traguardo lo raggiungi tutti assieme. Sono molto felice, speriamo di continuare”- “Io mi sento cambiata, ma siamo cresciute tutte. Abbiamo la fortuna di avere giocatrici da cui prendere spunto e imparare tanto, siamo cresciute insieme. Miglioriamo di giorno in giorno, anche le ragazze che sono arrivate dopo si sono integrate bene, siamo un gruppo molto unito e questo in campo si nota”– “È una competizione diversi perché non la giochi sempre, adesso abbiamo una partita a Bari e non sarà da sottovalutare, è dura a giocare in quel campo. Vogliamo ripeterci, vogliamo vincere perché è nel nostro DNA”– “Siamo più pronte, anche l’anno scorso con il Barcellona è stato un chiaro esempio di quanto ci teniamo alla Champions, dobbiamo provare ad andare oltre il primo turno. Speriamo in un sorteggio abbastanza buono, ma chi capita capita”– “C’è sempre da migliorare. Dobbiamo essere più ciniche sotto porta che è una dote che un po’ ci manca. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare, li notiamo di partita in partita. C’è sempre qualche errore, tra difesa, centrocampo, tutte quante sappiamo che possiamo migliorare ancora tanto”.